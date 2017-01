Stacy Keibler, che pancione nudo!

12:17 - Una festa della mamma speciale per Stacy Keibler. L'ex wrestler, ex fidanzata di George Clooney e oggi moglie di Jared Pobre, è in attesa del suo primo figlio e posta una foto del suo pancione nudo. Stacy in bikini bianco, coperto da un copricostume a rete si accarezza la pancia e cinguetta emozionata con il suo piccolino in grembo.

La Keibler si è sposata in Messico due mesi fa e ha annunciato di essere in dolce attesa poche settimane dopo. Insomma dopo l'addio a George, per Stacy è sbocciato l'amore ed è arrivato un matrimonio lampo e un bambino. La ex di Clooney partorirà a fine estate, ma intanto delizia i suoi ammiratori che le foto dolci e materne delle sue curve che lievitano.