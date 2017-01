Stacy Keibler aspetta un bambino dal neo sposo Jared Pobre

09:31 - Non hanno fatto in tempo a godersi i festeggiamenti del matrimonio che già hanno annuncito un'altra lieta novella. Stacy Keibler, salita alla ribalta per la storia d'amore con George Clooney, aspetta un bambino dal neo sposo Jared Pobre. Amici da sempre,sposati da poco e già pronti a costruire il loro "nido"...

I tempi dei red carpet e del tira e molla con il bel Clooney sono lontani, la ritrovata serenità di Stacy, invece, sembra essere ben radicata nel suo presente. Sorridente, allegra, in ottima forma, più raggiante che mai dopo la recente "sfilata" in abito bianco, la ex wrestler ha dimostrato di aver saputo aspettare l'uomo giusto a dispetto di chi, dopo la fine dell'amore con l'attore hollywoodiano, la dava spacciata.



"Il matrimonio è un legame di amore e di amicizia, significa anche riversare tutta la tua fiducia in una persona che non puoi fare a meno di credere sia la tua anima gemella. Qualcuno che ha cura di te, che ti aiuta a crescere e a essere una persona migliore. Jared è tutto questo per me", aveva confessato a People la Keibler. E ora, freschi di luna di miele, coronano un altro sogno. Quello di un bebè. La favola continua...