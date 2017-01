Spalle nude ovvero le sexy retrospettive vip

13:04 - Scrutano l'orizzonte, guardano lontano o semplicemente voltano le spalle... Tanti messaggi dietro questi scatti intriganti di vip con la schiena nuda al sole. Sagome sensuali che attizzano lo sguardo dei follower e che nascondono viso e décolleté ma mettono in mostra natiche perfette. Da Aida Yespica a Cristina Buccino, passando per Federica Nargi, Costanza Caracciolo, Ilary Blasi e molte altre.

Magda Gomes, in barca a Saint-Tropez sfoggia la sua carnagione caramellata mettendosi in posa ora prua ora a poppa per la gioia dei fan, incantati davanti alle curve della brasiliana. Cristina Buccino in Sardegna indossa un costume intero che le lascia la schiena nuda e il panorama mozzafiato è garantito.



Federica Nargi scruta il tramonto, la Caracciolo si lascia cullare dalle acque siciliane, la Blasi dal lettino di Sabaudia controllo i figlia mentre i bagnanti ammirano il suo lato B. E poi Elisabetta Gregoraci in barca con Nathan Falco, Natalia Mesa Bush sulla spiaggia con un'amica, Belen con tutta la sua famiglia nel Salento, la Yespica: guarda quante belle voltano le spalle e fanno sognare.