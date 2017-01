Simona Ventura, un look sbarazzino e giovane

12:03 - Ringiovanita, dimagrita, sbarazzina, frizzante. Riappare in tv Simona Ventura e mostra un nuovo look più fresco, trendy e ballerino. Indossa un abitino corto che mette in risalto le gambe lunghe e affusolate, nude, sensuali e tatuate. La scollatura evidenzia il décolleté formoso e intrigante. Il viso è truccato, ma più soft del solito, forse per questo le dona un tocco di sex appeal in più.

L'avevamo lasciata qualche settimana fa in vacanza con il suo Gerò, felice e innamorata più che mai. “Non è mai troppo tardi per l'amore” ha detto la showgirl tra l'imbarazzato e l'emozionato. La vacanza a due deve averle fatto proprio bene, visto che il suo look pare averne guadagnato parecchio. Capelli stirati, volto rilassato e disteso, SuperSimo non è sfarzosa e appariscente, ma conquista tutti gli sguardi. Occhi puntati sul balconcino e sulle gambe e lei ancheggia ammiccante in grande forma. Non solo davanti a Gerò.