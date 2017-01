Simona Ventura, un fisico da Miss

11:44 - Un bikini giallo a fascia e una linea perfetta. Simona Ventura, 49 anni, posta uno scatto su Instagram e cinguetta: "Beautiful day in Jesolo!!". Prontissima per salire sul palco nella cittadina veneta alla conduzione di Miss Italia la showgirl sfoggia una forma invidiabile da... aspirante Miss.

Sul podio di Miss Muretto del resto Simona salì per davvero nel 1986 vincendo la nota kermesse di Alassio e partecipando nello stesso anno anche a Miss Italia, mentre nel 1988 fu tra le candidate per l'Italia al concorso Miss Universo. Insomma in tema Miss la Ventura nazionale ne sa qualcosa. E anche in tema diete. Nemmeno due settimane fa in tuta da sub la conduttrice cinguettava felice dalle acque della Corsica: "007 licenza di non ingrassare". Insomma la linea sembra essere diventata un tormentone per lei. Che, per condurre la manifestazione di Jesolo, pare sia riuscita a perdere ben sei chili, come racconta al settimanale Di Più. E il risultato si vede. Insomma un momento davvero felice per la ex giudice di X Factor. In forma perfetta e innamoratissima del suo Gerò Carraro. In quanto al lavoro, tutto a gonfie vele, dice lei, che promette di tornare presto in tv.