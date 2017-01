Simona Ventura sirenetta ai Caraibi

10:16 - Bella, sensuale, innamorata e "appiccicata" al suo bel Gerò, Simona Ventura dà spettacolo ai Caraibi. Complice il bikini rosso fuoco che le fascia le forme e le sottolinea, le gambe lunghissime e toniche e quei baci appassionati in mezzo all'acqua cristallina, la conduttrice ammalia i fotografi di Chi che non smettono di scattare...

Si rincorrono, si baciano, si guardano, si coccolano... Simona Ventura e Gerò Carraro sembrano due ragazzini alla loro prima vacanza, tanto sono affiatati. Il loro amore, però, dura da diversi anni e sembra non risentire affatto del tempo che passa. Come il corpo della torinese, sempre perfetto e raramente coperto, se non con un kaftano dalla fantasia "aggressiva" mentre passeggia sul bagnasciuga insieme al suo amore.



In vacanza nella villa di Nicola Carraro e Mara Venier, la coppia si gode un po' di relax prima di scoprire quali saranno i progetti per il futuro della conduttrice. Una cosa è certa, in questa vacanza "indimenticabile" come cinguetta la stessa Ventura, l'amore è una delle sue certezze più forti. E più belle.