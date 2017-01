Simona Ventura festeggia il compleanno con Belen Rodriguez

12:38 - Metti una sera da Giannino a Milano, due tavole imbandite con tanto di tulipani bianchi e rossi e tanti ospiti vip, prima fra tutti Belen Rodriguez. Va in scena il 49esimo compleanno di Simona Ventura e per l'evento mondano accorrono la showgirl argentina con il marito Stefano De Martino, Cristina De Pin con il promesso sposo Riccardo Montolivo, Sara Ventura e il marito, ma non solo. Sulla tavola spuntano anche dei confetti bianchi... Perché?

Total look black per SuperSimo che si presenta piuttosto sottotono alla cena preparata per la sua festa. Tubino corto e décolleté ai piedi, avvinghiata al fidanzato, la Ventura ha ringraziato con affetto amici e followers. Ha scelto persino un video social per comunicare la sua gioia.



Elettrizzanti invece le sue ospiti, Cristina De Pin, e Belen Rodriguez. La quasi-moglie del calciatore della Nazionale in camicia bianca supersexy con bolerino nero intrigante sulle spalle, mentre Belen ha sfoggiato un tubino viola che lasciava scoperte le lunghe gambe e che risaltava il décolleté senza reggiseno.



Resta un solo mistero da svelare: di chi erano i confetti bianchi che giravano sulla tavola della festeggiata?