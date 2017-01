Silvia Abbate, strip e topless in camerino

10:25 - Pomeriggio di shopping a Milano con intermezzo a luci ( e tende) rosse per Silvia Abbate. La bionda ex Pupa è in giro per acquisti... intimi e in un negozio di lingerie prova reggiseni e perizomi in camerino. Le tende solo accostate e lo spettacolo è servito: strip con topless e lato B a favore dei flash del paparazzo appostato proprio fuori dalla cabina spogliatoio!

Di siparietti bollenti a seno scoperto Miss Abbate è una habitué. Suo uno dei primi topless di questa estate 2014 dalla spiaggia di Porto cervo, quando l'ex Pupa si è sfilata la fascia del costume lasciando in bella vista il suo seno bombastico. Adesso però l'estate sta finendo, ed è tempo di cambiare guardaroba, a cominciare dalla lingerie. Parole d'ordine sexy e minimal. E così Silvia dal camerino del negozio offre un vero e proprio strip-show ad alto tasso di erotismo, il suo spettacolino di benvenuto all'autunno. Che con queste premesse si preannuncia... molto caldo.