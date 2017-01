Silvia Abbate, sexy forme in bikini

16:54 - Triangolino micro sul seno abbondante, gambe magrissime sempre in primo piano, sguardo sexy e posa da diva ed ecco che la vacanza di Silvia Abbate diventa social. Distesa sotto il sole del mare di Phuket, l'ex Pupa scatta i suoi "selfie" ammiccando ai suoi follower.

Vita da star quella della Abbate, che sembra passare il suo tempo tra una meta turistica e l'altra. Dalle nevi del Trentino al sole di Dubai, la blogger non si annoia di certo. Gite in barca e bagni di sole per godersi un po' di relax nell'oriente sempre illuminato dal sole.



Balzano agli occhi le sue forme esili e quelle gambe lunghe che la portarono giovanissima ad incantare le passerelle. Lei, da brava vanitosa, le immortala sempre, lasciando intravedere anche la pancia piatta e il suo "bikini bridge" da manuale. Il seno, debitamente ritoccato, trasborda dal micro bikini e lei sembra quasi non farci caso. Quasi, ovviamente. Nel mondo dello showbiz nessun "selfie" è per caso...