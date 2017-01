Silvia Abbate, sbirciatina sotto lo slip

12:12 - Che fosse maliziosa e gattina, si sapeva... Eppure Silvia Abbate questa volta si è superata. L'ex Pupa infatti, ha postato una foto del panorama di Dubai lasciando in primo piano lo slip bianco che, complice la sua magrezza, permetta ai followers sbirciare un pochino più del solito sotto il costume. "Paradiso" cinguetta lei e i fan non possono che concordare...

Queste vacanze negli Emirati Arabi in compagnia del figlio e della mamma non sembrano aver smorzato il suo lato più sexy, anzi. Insieme alle istantanee "da famiglia" la Abbate concede scatti decisamente più sensuali, con primi piani alle sue gambe lunghissime e dettagli intimi particolarmente hot.



Non tralascia niente, nemmeno l'allenamento. Tra un tuffo insieme ai delfini e un giro turistico di rito, la modella fa anche una capatina in palestra. Scatto allo specchio con addominali in bella vista, Silvia stuzzica la fantasia dei suoi ammiratori che, incantanti da lei, dimenticano subito lo skyline di Dubai...