Silvia Abbate, in topless è davvero una... Pupa!

16:01 - Il volto nascosto dagli occhiali scuri e dal Panama calato in testa ma il seno... è a dir poco esplosivo. Silvia Abbate regala il suo primo topless della stagione in diretta da Porto Cervo, dove si trova in compagnia di un amico. L'ex Pupa si sfila la fascia verde del costume lasciando in bella vista le sue forme bombastiche. E i flash, ovviamente, si sprecano...

Silvia Abbate ha ritrovato il sorriso. Per lei, che sembra vivere in bikini, l'estate è cominciata presto ma non ha alcuna intenzione di finire... Prima a Dubai, poi a Sharm el-Sheikh, fino ad arrivare a Sanremo, con tanto di scatto sul pattino. Il tutto documentato sul suo Instagram, per la gioia dei follower.



Sui social, però, è quasi "casta", il décolleté è sempre in primo piano ma è coperto. I suoi scatti preferiti, poi, inquadrano le lunghe gambe sottili e i muscoli scolpiti della sua pancia. Eppure... Una volta in spiaggia non resiste e dà spettacolo nel migliore dei modi: e lì intervengono i paparazzi! Seno al vento e via, per inaugurare un'estate che si prospetta a dir poco bollente.