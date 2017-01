Silvia Abbate, décolleté fiorito

12:53 - Sembra quasi voler sgusciare via il seno di Silvia Abbate. L'ex Pupa strizza tutte le forme nel triangolino fiorito e il selfie in un attimo diventa... piccante. Tra Bali, la Sardegna e la Costa Azzurra le vacanze della showgirl sono delle vere cartoline sexy. E lei, tutta soddisfatta, cinguetta sempre più maliziosa...

In posa a bordo piscina, mentre balla sinuosa sulla barca o in compagnia del suo bambino, Silvia Abbate è davvero tutta da guardare. Sexy, seducente e intrigante, l'ex Pupa non nasconde le sue doti prosperose e scatta per i follower in pose sempre da femme fatale. I triangolini striminziti stentano a contenere il suo florido décolleté così ogni scatto diventa un piccolo siparietto erotico. Divisa tra Bali e la Costa Azzurra, la bionda showgirl non sembra annoiarsi... E, a giudicare dai commenti maliziosi, nemmeno i suoi follower!