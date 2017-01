Sideboob-mania tra le vip, da Belen alla Guerra

09:00 - C'è il selfie, c'è il belfie e ora a scatenare i vip arriva il sideboob. Non basta fotografarsi, lo scatto deve essere intrigante, piccante, esagerato. Le belle dello showbiz dopo le foto frontali davanti allo specchio e quelle puntate sul lato B, adesso perfezionano l'inquadratura e puntano al seno, la cui visione però è solo laterale. Ovvio che spesso la tetta sguscia e allora il sideboob è davvero perfetto, come per Belen o Barbara Guerra.

In costume come in abito da sera, basta mettersi nella giusta posizione e lo scatto diventa hot. Belen insegna con il suo abito da sera che lascia intravedere il seno perfetto. Rihanna è stata tra le prime a scegliere il sideboob per intrigare i follower, seguita a ruota da Lady Gaga, Rita Ora , Dita Von Teese.



In casa nostra abbiamo delle pose di tutto rispetto grazie a Claudia Galanti, Cristina Buccino, Elena Morali, Giulia Calcaterra. Ultima in ordine di tempo, ma perfettamente in tema è l'immagine di Barbara Guerra: cellulare in mano, corpo completamente nudo, capelli sciolti e mano sul seno. Lo scatto di profilo è perfetto e il suo sideboob vince.