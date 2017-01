Shopping e vip, la notte a Milano è fashion

15:10 - Le strade milanesi invase da fashion victim e da vip per la Vogue Fashion Night. Valeria Marini, Barbara d'Urso, Ana Laura Ribas, Francesco Testi, Marco Fantini e Beatrice Valli, Alessia Marcuzzi, Paola Iezzi, Camille Lacourt, Federica Nargi solo per citarne alcuni. Flash scatenati e profili social tempestati da scatti rubati per la notte della moda milanese.

Scatenatissima Alessia Marcuzzi in total black da Stroili insieme al nuotatore Camille Lacourt. Djset con Paola Iezzi e ammiratori in delirio. Valeria Marini si è fatta desiderare nella boutique di Carlo Pignatelli, dove si è presentata al fianco del suo fidanzato Antonio Brosio. Festa e selfie per la neocoppia insieme allo stilista e a Barbara d'Urso. E poi ospiti elegantissimi anche Marco Fantini e Beatrice Valli, insieme a Francesco Testi, Giulia Rebel. Ana Laura Ribas si è lasciata ammirare e immortalare tra le borse di Gherardini, mentre Federica Nargi è stata protagonista da Goldenpoint ed Elena Santarelli da Sandro Ferrone.