Shauna Sand, lato B in primo piano

12:14 - Quarantadue anni e non sentirli. Shauna Sand, ex moglie di Lorenzo Lamas, delizia le spiagge di Malibù con un mini bikini che a stento trattiene le sue forme da maggiorata. Anche se la sua carriera da playmate non ha avuto il successo sperato, Shauna continua a mantenersi in forma e a deliziare i fotografi con prospettive decisamente... bollenti.

Complice il bikini azzurro striminzito la Sand regala ai fotografi scatti decisamente mozzafiato. Prima si piega in avanti per prendere la tavola da surf mostrando tutto lo splendore del suo lato B perfetto. Poi, quando si stende a prendere il sole, il seno bombastico quasi le sguscia via dal costume con un effetto sideboob alquanto piccante...



Non importa se la sua carriera da playmate non è decollata come quella di altre maggiorate, tra video hard e "sfilate" in bikini, Shauna non passa certo inosservata. L'importante, in fondo, è che se ne parli... E lei sa bene come fare. Sui social regala scatti mozzafiato: tra selfie e "belfie" in costumi retati l'atmosfera si riscalda e i commenti si sprecano. Alla Sand ammiccare all'obiettivo viene facile... Guardare per credere!