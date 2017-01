18 gennaio 2014 Sexy e promesse spose, ecco chi va in bianco Mise da sposa con spacchi e vedo non vedo dalla Canalis a Cecilia Rodriguez Tweet google 0 Invia ad un amico

12:11 - Il giorno del sì è uno dei più attesi nella vita di molte donne. Chi sogna di coronare il proprio amore con il matrimonio fantastica soprattutto sull'abito da sposa, per cui si è disposte a far debiti e diete massacranti. Bollenti nella vita di tutti i giorni, le vip in abito bianco sembrano delle dee. Ecco le "prove di nozze" di Elisabetta Canalis e delle due rivali in amore Cecilia Rodriguez e Teresanna Pugliese.

Elisabetta Canalis, durante la sfilata di per "Alessandro Couture", ha indossato un abito da effetto nude look con trasparenze che lasciano poco spazio all'immaginazione. In uno shooting per lo stesso brand, l'ex velina mora, ha osato con un profondo scollo sulla schiena. Chissà se, pensando alle nozze con il suo Brian Perri, si immagina in un vestito così provocante... Belen, prima di indossare il suo vero abito da sposa, non si è risparmiata il vezzo di uno shooting in abito bianco con scollo a cuore e spacco quasi inguinale. La maliziosa argentina si è mostrata pure in topless ma di schiena con i veli di organza.



La sua sorellina, Cecilia Rodriguez, è tra le più ricercate come modella per abiti da sposa. In coppia con Stefano Monte, fa le prove con vestiti bianchi mozzafiato. Pochi mesi fa, durante la manifestazione "Io sposo" a Ercolano, ha condiviso la passerella con Teresanna Pugliese, tronista ed ex del suo attuale fidanzato. Da vere signore, si sono ignorate a vicenda. Anche Nina Moric ha sfilato nell'abito più ambito. Trasparenze e tessuti preziosi, ma neanche un sorriso per lei che, dopo aver sposato Fabrizio Corona, ha impalmato Massimiliano Dossi in Cambogia. Più romantica Michela Coppa che posta su Instagram le immagini degli scatti vestita da sposina. Vivace e frizzante, mostra le spalle nude e i maxi bigodini sulla testa.