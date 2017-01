Serena Williams... "rovescio" sott'acqua

14:02 - Le sue curve procaci non passano mai inosservate... e non solo sul campo da tennis. In vacanza in Croazia la bella Serena Williams "dimentica" le delusioni del Roland Garros e di Wimbledon facendo snorkeling e mostrando un bel ... rovescio. Testa sott'acqua e lato B all'insù per uno scatto social "esagerato".

Dopo aver abbandonato il torneo inglese a causa di un virus, che le avrebbe "portato via tutte le forze", come ha spiegato lei stessa, la tennista americana non si è persa d'animo e si è concessa una pausa di riflessione dal tennis al mare. L'unico "rovescio" consentito? Quello sott'acqua, testa in giù e fondoschiena che fa capolino. Distesa su una barca in completo relax Serena sembra in perfetta forma, prontissima per un ritorno in grande stile, che dissipi tutti i dubbi sulle sue condizioni e faccia dimenticare i crolli e gli abbandoni in campo delle ultime settimane.