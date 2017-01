4 giugno 2014 Serena Williams, lato B da match point E sulla spiaggia di Miami in un "incontro" amichevole con Caroline Wozniacki, le forme... giunoniche della numero 1 del tennis fanno la differenza Tweet google 0 Invia ad un amico

10:57 - Rivali in campo, ma amiche da spiaggia. Serena Williams e Caroline Wozniacki, ambedue eliminate prematuramente dal Roland Garros, si consolano a Miami e si divertono a farsi fotografare insieme. La bella e bionda danese però non ha scampo. La tennista statunitense, numero uno al mondo, in costume leopardato e provocante, con le sue forme giunoniche e un fondoschiena da match point, monopolizza l'obiettivo dei paparazzi.

Caroline non se ne cruccia e non sembra nemmeno tanto disperata per essere stata mollata dal fidanzato, il grande golfista Rory McCoy, poco dopo la proposta di matrimonio, l’ultimo giorno dello scorso anno. Con Serena se la gode in spiaggia tra selfie e scatti in posa, dove le due tenniste esibiscono i loro fisici... nettamente in contrasto.



Poi la Williams si trova invischiata per caso in un matrimonio, che si sta celebrando proprio a Miami Beach e, riconosciuta dagli sposi, si presta per uno scatto, ritwittato poi su Instagram, accanto ai due innamorati. "Bikini wedding crasher", cinguetta la star del tennis, definendo la sua insolita ed eccentrica presenza al party di nozze come un “incidente”, mentre posa in costume tra i due in abito nuziale.