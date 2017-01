Serena Williams, curve da campionessa

10:45 - Le curve sono da campionessa, anzi da numero uno. Soprattutto in quanto a misure. Serena Williams, al mare a Miami con un'amica, mette in mostra un corpo muscolosissimo e prorompente. In tutta la sua generosa bellezza la tennista si aggiusta lo slip, offrendo ai flash dei paparazzi un lato B e un giro cosce, che le avversarie in campo dovrebbero temere più dei suoi diritti e dei suoi rovesci.

Proprio pochi giorni fa la minore delle sorelle Williams, cover girl in costume da bagno, sulla rivista americana Fitness, aveva dichiarato: "Ho imparato ad amare le mie forme e le mie curve e ad abbracciare il mio seno". E sulla spiaggia di Miami Serena sembra proprio in piena sintonia con il suo corpo giunonico, che sfoggia e mette a nudo con orgoglio in uno striminzito bikini. "All'inizio credevo che servisse un fisico magro per giocare ed ero imbarazzata. Poi le vittorie hanno cambiato tutto". La bella tennista ha insomma fatto pace con le le sue curve... con buona pace dei paparazzi, che si scatenano con gli scatti.