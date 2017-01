Serena Grandi, icona sexy degli anni '80

13:09 - Nuda con una pelliccia bianca, con un body nero dalla scollatura osé e poi ancora in bikini super sexy, le curve prosperose in vista. Serena Grandi posa per il fotografo delle dive Bruno Oliviero. E' il 1983 e questa giunonica ragazza ha appena 25 anni...

Il corpo giunonico, un seno da maggiorata e il successo in tasca. Qualche anno dopo Tinto Brass la volle come protagonista del film erotico Miranda, che proiettò la bella attrice bolognese nell'olimpo delle sex symbol del cinema italiano. Considerata una fra le principali pin-up nostrane Serena Grandi resta nell'immaginario collettivo come l'icona dell'abbondanza casereccia e delle forme prorompenti. Nel cast del film di Paolo Sorrentino, "La grande bellezza", candidato agli Oscar come miglior film straniero, l'attrice esce da una torta di due metri, durante la festa di compleanno di Toni Servillo, appariscente, un po' appesantita, truccata esageratamente, "un’ex soubrette televisiva in completo disfacimento psicofisico", la descrivono i presenti...



Certo di tempo ne è passato un po' da quei gloriosi anni '89 e '90, in cui Serena Grandi alimentava i sogni erotici di molti italiani, donna ambigua e bellissima, che si destreggia fra i numerosi amori e i molteplici tradimenti. Tempo e pasticci giudiziari. L'attrice adesso vive a Rimini, ha aperto un ristorante "La locanda di Miranda", come il film di Tinto Brass. Le sue curve non sono più le stesse, l'età nemmeno, noi vogliamo però continuare a ricordarla così, sexy e voluttuosamente seducente come in questi scatti d'autore.