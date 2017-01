Serena Garitta, che vitino da vespa!

13:51 - Sono passati dieci anni da quell'edizione del Grande Fratello che vide una spumeggiante Serena Garitta, genovese, avere la meglio su Patrick Rey Pugliese e Katia Pedrotti, e aggiudicarsi il primo posto nel reality di Canale5. Serena è rimasta praticamente uguale: stesso sorriso sulle labbra, stesse vivacità, ma con un décolleté più contenuto. Eccola in bikini sul profilo social di Barbara d'Urso.

“Anche la mia amata Serena Garitta in spiaggia con B!! Dovete leggere la sua nuova rubrica” cinguetta la regina di Pomeriggio Cinque mostrando la ex gieffina in bikini nero. Due pezzi, un vitino da vespa e gambe decisamente sinuose, Serena appare in formissima con un gran sorriso e un piglio da diva.