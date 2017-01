Selfie da vip, seno in primo piano

10:19 - Bella vita! Verrebbe da dire sfogliando l'album social di questa showgirl dal fisico mozzafiato. Fidanzata con un ricchissimo uomo d'affari fa la spola tra il continente europeo, dove ha molte amiche, e Malibù, dove vive con il figlioletto, avuto da un calciatore. Nel suo Instagram i primi piani del décolleté si sprecano, ma ognuno merita. E parecchio. Avete riconosciuto le tette della “famosa”? Si tratta di Aida Yespica.

La bella venezuelana è fidanzata da tempo con Roger Jenkins, con cui vive in California. Ed era diretto proprio a lui il messaggio della Yespica in volo verso l'America: “Bye Bye My Beautiful Milan . Destination To My Love”. Giusto il tempo di arrivare in casa ed ecco per Aida uno splendido mazzo di rose rosse, ovviamente un regalo di bentornata di Roger. E così tra momenti di romanticismo e cinguettii d'amore, la ex “isolana” si diletta a farsi selfie. Il flash è sempre puntato sul décolleté prosperoso e perfetto.