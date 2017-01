29 maggio 2014 Scout Willis in topless per le vie di New York contro la censura su Instagram La figlia di Bruce e Demi Moore a seno nudo sul suo profilo social: "Capezzoli in vista legali a New York ma non su Instagram" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:47 - In topless lungo la Lower East Side a New York contro la censura su Instagram. Scout Willis, figlia di Bruce e Demi Moore ha postato su Twitter due scatti a seno nudo cinguettando provocatoriamente: "Legal in NYC but not on @instagram", riferendosi ai suoi capezzoli in vista, legali nella Grande Mela... ma non sul social più gettonato del Web.

La giovane Willis, che ha usato l'hashtag #FreeTheNipple e come immagine avatar del suo profilo Twitter la cover del magazine in cui Rihanna appare in topless, costato alla cantante la sospensione del suo account Instagram, ha scelto quindi la via della provocazione diretta per protestare contro la censura su Instagram.



Prima Scout ha postato una foto in cui cammina per la Lower East Side, seno nudo e una gonna fiorata in vita con il messaggio: "What @instagram won't let you see #FreeTheNipple", ecco cosa Instagram non vi farà mai vedere e riferendosi alla forte censura che il profilo social ha attuato negli ultimi mesi sospendendo molti accout perché rei di aver mostrato nudità. Poi un altro mentre acquista fiori in un chiosco, sempre capezzoli al vento e l'inequivocabile cinguettio: "Legal in NYC but not on @instagram". Adesso resta solo da vedere se a censurare la bella Scout ci sarà solo Instagram o anche papà Bruce...