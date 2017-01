Scollature, baci, nudi d'artista e un divorzio inaspettato

14:39 - Federica Nargi indossa scollature vertiginose ma di Matri, il suo fidanzato, nemmeno l'ombra. Lei cinguetta post d'amore ma la "passione" sembra viverla in vacanza con gli amici. Un'inedita Moana Pozzi posa nuda per Bruno Olivero: gli scatti raccontano la pornostar prima ancora di venire scoperta da Schicchi. Belen bacia il suo Stefano direttamente sulla passerella mentre la nuova coppia Bocci-Chiatti preferisce il treno. Andrea Pirlo si riconferma alla Juve ma non nella vita di Deborah: dopo 12 anni il loro matrimonio è ufficialmente finito.

LUNEDI' 13 GENNAIO



Federica Nargi senza reggiseno e senza Matri



Moana Pozzi nuda tra gli atleti romani



MARTEDI' 14 GENNAIO



Andrea Pirlo dice addio alla moglie Deborah Roversi



Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più in love





MERCOLEDI' 15 GENNAIO



Marco Bocci e Laura Chiatti, passione in treno



Fabrizio Corona, lettera al vetriolo:"Nina, sei il mio fallimento"



GIOVEDI' 16 GENNAIO



Paolo Bonolis, la passione per Sonia lo colpisce... nelle parti basse



Morgan, che vita spericolata!



VENERDI' 17 OTTOBRE



Elisabetta Gregoraci, dalla camomilla con Briatore alla sorellina per Nathan Falco