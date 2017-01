Sbirciando dalla serratura "social" ecco le case dei vip

14:52 - Ogni principessa ha il suo castello. Lo sanno bene le star dello showbiz che si rilassano nelle loro dimore dove spesso scattano i loro selfie mozzafiato, permettendo così ai loro follower di curiosare nella loro vita. E così si scopre che Claudia Galanti ha la cucina con vista piscina, Guendalina Tavassi ha il tapis roulant nascosto dietro le porte del salotto e Alessia Marcuzzi ha un letto così comodo che lo usa per lavorare!

Il lusso della showgirl paraguaiana non è certo una novità, ma vederla nella vasca da bagno di marmo mentre si dedica alla cura del corpo o a giocare con i bambini fa tutto un altro effetto. Tutt'altro tenore di vita quello di Cecilia Rodriguez che, sia a casa sua che in quella del suo "gordito" Francesco Monte, non vanta proprio una vita da star ma più da ragazza normale. Ai fornelli o mentre montano i mobili, i due piccioncini sembrano avere altro a cui pensare... Belen, invece, scatta dal suo salotto imperiale, con divani dall'effetto matelassè e candelabri in bella vista. Il tavolino di vetro al centro serve anche per aiutare a gattonare il piccolo Santiago... Con la Rodriguez lo show è sempre dietro l'angolo.



Cucina importante anche per Melissa Satta che ha arredato la sua casa di Dusseldorf in attesa dell'erede: tocco minimal dai toni chiari ma con un'ampia isola al centro della stanza, adatta per cucinare insieme alle amiche del cuore. Il salotto, invece, è il territorio di Boa e di Mj, il loro cucciolo di terrier: eccoli mentre giocano insieme prima di accoccolarsi sui maxi divani bianchi. Gisele Bundchen di spazio ne ha da vendere ma per lo yoga preferisce sempre il suo salotto. Intimo, accogliente e a misura di bimbo: basta vedere il tavolo rotondo con panca-divano usato dai piccoli di casa per disegnare. Parco giochi in casa anche per Nathan Falco! Il figlio di Elisabetta Gregoraci si diverte ad usare le stanze di villa Briatore come ring di combattimento con la mamma. Letto matrimoniale con tanto di lenzuola con siglia "EF", foto della coppia ovunque e una cucina super spaziosa: i due orsi d'oro avuti in dono per il matrimonio sono solo l'articolo più chic, e kitsch, della maison. Divano comodo anche quello di Aida Yespica che se la ride mentre alle sue spalle, dalle finestre, si vede lo skyline di Malibù. Non c'è che dire... la vita da vip non è niente male...