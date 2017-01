Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi, prima uscita al mare con Olivia

10:46 - Premuroso, attento e innamorato delle sue donne. Ecco Daniele De Rossi paparazzato ad Ibiza in compagnia della compagna Sarah Felberbaum e delle sue figlie. La più piccola, Olivia, è un batuffolo rosa che passa amorevole dal braccio di mamma a quello di papà. L'attrice, sorridente, si lascia coccolare dal calciatore che si comporta da vero gentleman mentre solleva il passeggino per trovare il posto "giusto" alla sua piccolina...

Uscita al mare per tutta la famiglia che ha scelto le spiagge di Ibiza per il primo bagnetto di Olivia, nata lo scorso febbraio. Insieme a loro anche Gaia, figlia del precedente matrimonio del calciatore ma di fatto sorella maggiore visto il bel rapporto che lega la bambina alla Felberbaum. Tutti insieme sorridenti, come una vera e propria happy family.



Paparazzati la prima volta mentre andavano dal pediatra, De Rossi e la Felberbaum non sono certo una coppia da rotocalco. Discreti e riservati, hanno mantenuto sempre altissima la privacy intorno alla loro unione. E la piccola Olivia non fa eccezione. Il caldo, la fine anticipata dell'avventura brasiliana ai Mondiali e la voglia di mare però, hanno fatto capolino e, incuranti dei fotografi, si sono concessi un po' di meritato relax... Regalando degli scatti davvero dolcissimi.