Sarah Felberbaum, bikini da 10 e lode

12:12 - La piccola Olivia di cinque mesi in braccio, all'ombra sotto l'ombrellone. Accanto, premuroso come sempre, Daniele De Rossi che, tra un ciuccio e una carezza, si gode felice le sue donne. Sarah Felberbaum sfoggia, oltre alla sua bellissima famiglia, un fisico decisamente in forma. Lato B in primo piano e pancia piattissima, il micro-bikini incornicia le sue curve perfette lasciando i paparazzi di "Diva e Donna" letteralmente estasiati...

Dopo le vacanze ad Ibizia in compagnia anche dell'ex moglie Tamara Pisnoli e della primogenita Gaia, i due piccioncini hanno deciso di ritagliarsi un momento di relax tutto per loro. Con Olivia sempre in braccio, l'attrice e "Capitan Futuro" si distendono sotto l'ombrellone al Lido di Ostia, rifugio sicuro poco lontano da casa. Insieme da due anni, lontani dai gossip e dalle paparazzate, i due hanno trovato un perfetto equilibrio. "Per un figlio rinuncerei a tutto - aveva dichiarato l'attrice qualche tempo fa riferendosi anche alle proposto di lavoro a livello internazionale. E per chi li vorrebbe già in abito bianco spegne gli entusiasmi, "Le nozze non sono una priorità". In fondo, anche così, il loro amore procede a gonfie vele.