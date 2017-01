Sara Sampaio, toy model super sexy e molto promettente

11:49 - Ha solo 22 anni ma già il fashion system impazzisce per lei. E si capisce perché. In lingerie per Agua Bendida 2014, Sara Samapaio, portoghese e sostituta di Miranda Kerr nella scuderia degli Angeli di Victoria's Secret, sfoggia un corpo mozzafiato e un lato B da dieci e lode.

Dopo Kendall Jenner, Irina Shayk e Bar Refaeli, Sara è l'ultima in ordine cronologico a posare per il famoso marchio venezuelano di intimo e swimwear. Bruna, occhi magnetici, labbra carnose e curve da far girare la testa. Le passerelle la reclamano a gran voce, i marchi fanno a gara per averla come testimonial. Lei con le sue movenze da gattina maliziosa e le sue pose accattivanti, ammicca all'obiettivo, sexy e seducente, come se non avesse mai fatto altro nella vita. Destinata a diventare una prima donna della moda.