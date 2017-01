Sabrina Ferilli, hotel Roma 1992

12:35 - Hotel Roma 1992. Sabrina Ferilli ha 28 anni, le curve esplosive, il seno prosperoso, lo sguardo penetrante, posa in una camera d'albergo per Bruno Oliviero. Sexy, ammiccante e seducente. Negli scatti mozzafiato l'attrice è seduta ad un piccolo scrittoio in lingerie nera, poi è senza veli, avvolta da un lenzuolo, su un letto.

Il 28 giugno compirà 50 anni ma la sua bellezza, squisitamente e sensualmente mediterranea, non sembra risentire degli anni che passano. Stesse forme generose e voluttuose da Marianna d'Italia, stesso fascino irresistibile, stesso sorriso travolgente, stessa determinazione di allora. Una professionista. Vent'anni fa come oggi, qualsiasi cosa faccia, che sieda sui divani per le telepromozioni o che reciti nei panni di una spogliarellista. La sua bellezza e la sua bravura incantano. Ieri come oggi. E non è un caso forse che, nell'anno in cui spegnerà 50 candeline, proprio con un film che si intitola "La grande Bellezza", potrebbe arrivare per lei la più grande gratificazione della sua carriera di attrice. Per ora Sabrina si gode l'attesa, gli applausi, le luci della ribalta internazionale con i tanti riconoscimenti che il film di Paolo Sorrentino, candidato all'Oscar come migliore film straniero, ha già ricevuto. E all'alba dei 50 anni sorride e sfoggia le sue curve da diva.