Ruby Rubacuori, super sexy in Messico

13:12 - Tempo di relax e di vacanze per Karima El Mahroug, in arte Ruby Rubacuori. Lontana dagli "impegni giudiziari" in Italia, la splendida ragazza marocchina e suo marito Luca Risso, si godono il sole del Messico. E sulla spiaggia di Playa del Carmen Ruby ammicca in forma ultra sexy, curve prosperose, sorriso smagliante e bikini mozzafiato.

Su Facebook l'intero reportage di questa vacanza da sogno, tra pedicure, massaggi, piatti stuzzicanti, spiagge bianche, mare cristallino e cari amici. La vita di Karima negli ultimi due anni è completamente cambiata, ha avuto una bellissima bambina, Sofia e si è sposata. Niente eccessi, niente trasgressioni. Ruby è una bella e brava moglie e mamma e in Messico, con quei bikini così sexy, sfodera tutte le sue armi di seduzione femminile, curve da capogiro e pose da diva.