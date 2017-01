Rosy Dilettuso tra topless e farfallina

11:12 - Aveva inaugurato l'estate con un topless vedo-non vedo, ora Rosy Dilettuso torna social per chiudere la stagione calda con il suo seno bollente in primo piano su Instagram. Una mano a coprire le nudità e una pelle dorata per una tintarella di metà settembre stesa sul lettino. Sul braccio una farfalla e un gioco malizioso per la ex Pupa.

Prima ha postato la foto castigata del braccio con la farfalla, cinguettando la sua buonanotte ai follower, poi “mistero svelato” e lo scatto che la ritrae mezza nuda nel prato con l'insetto colorato posato sul braccio. L'occhio dei fan però cade sul fisico dell'ex Pupa: un seno che si intravede che stuzzica la curiosità. Provocante come sempre, la Dilettuso è capace di solleticare la fantasia dei follower: i suoi siparietti sexy sono all'ordine del giorno e questa volta, tra topless e farfallina il gioco è servito.