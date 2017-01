Rosie Huntington Whiteley scatenata alla festa di compleanno

11:37 - Dov'è Jason Statham? Rosie Huntington Whiteley festeggia il suo ventisettesimo compleanno con le amiche in versione scatenata. Posa con l'angelo Candice Swanepoel ed Heather Marks con un abito a portafoglio nero, scosciatissima, e gioca con i cappellini di carta posizionandoli sul seno. Le tre bellissime bionde si divertono come matte, ma è Rosie a primeggiare con la sua scollatura e soprattutto con uno spacco da capogiro in primo piano.

Su Instagram documenta i festeggiamenti con le amiche top model tra tiare in testa, orecchie da gattino, finto reggiseno a punta, saltando sui tavoli e scatenandosi a più non posso. Nelle foto però non compare mai Jason, grande assente. I due sono fidanzati ormai da quattro anni e all'inizio dell'anno avevano smentito le voci di crisi mostrandosi insieme felici e raggianti. Ma perché allora Statham non era alla festa di Rosie?