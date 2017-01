Roberta Giarrusso, che stacco di coscia!

11:52 - Tintarella perfetta per sfoggiare un bel bikini fluo. Sulla spiaggia di Milano Marittima va in scena la bikinata di Roberta Giarrusso. L'attrice, dopo settimane alle prese con le fiction, si è concessa un weekend di relax e sole nella cittadina romagnola tra tornei di tennis, cene di gala e naturalmente struscio sulla battigia. Per la Giarrusso fisico tonico e curve al top messe in evidenza da un succinto due pezzi giallo.

Il paparazzo appostato dietro l'ombrellone pronto a coglierne ogni movimento ha immortalato la bella Roberta tra stacco di cosce da urlo e décolleté da fare invidia. L'attrice 32enne si è divertita a fare la pin up mettendo in mostra natiche toniche e fondoschiena rotondo a prova di flash.