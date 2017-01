Rita Rusic, sex bomb a Miami

16:43 - A maggio compirà 54 anni ma Rita Rusic resta una bomba sexy da far girare la testa. Paparazzata a Miami, dove vive ormai da un po', l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori sfoggia le sue forme bombastiche, décolleté esplosivo e curve perfette e mozzafiato. Da far invidia a molte trentenni.

Accanto a lei, mollemente sdraiato sul lettino da spiaggia, Ricardo, lo statuario "toyboy" venezuelano 39enne, con cui la sexy produttrice cinematografica si accompagna da un po'. I due si conoscono da tempo: "Ma lui era impegnato e io anche", racconta la Rusic al settimanale diTutto, "poi ci siamo ritrovati tutti e due single e la storia è cominciata". Tra loro c'è feeling: "Gli ho insegnato anche le canzoni di Lucio Battisti, in casa lui suona e io canto" e tanta passione e il bel venezuelano, in spiaggia, non sembra avere occhi che per lei. Del resto, con quel micro bikini, che a stento contiene tutte le sue prosperose grazie, Rita farebbe infiammare chiunque.



Da un po' non si sentiva più parlare di lei e adesso rieccola, più seducente che mai, addirittura più in forma di prima. La dolce vita della Florida le giova e il giovane Ricardo... anche!