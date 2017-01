Rita Rusic, 54 anni e un corpo da ventenne

10:21 - Cinquantaquattro anni e non sentirli. In bikini, come quasi sempre durante tutto l'anno a Miami, Rita Rusic sfoggia il suo toy boy e il suo corpo statuario da...toy girl. Pancia piatta, florido décolleté, curve sexy e nessuna imperfezione evidente. Un vero miracolo... dell'estetica.

Prova costume superata anche quest'anno. Paparazzata come al solito sulla spiaggia della località più vip della Florida , dove vive ormai da un po', l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori sfoggia le sue curve perfette in bikini. E anche su Instagram la Rusic pubblica scatti da far invidia a molte trentenni. Sarà il clima e la dolce vita di Miami, sarà Ricardo, il toyboy venezuelano 39enne dai muscoli scolpiti, con cui la sexy produttrice si accompagna da un po'... Quel che è certo è che di anno in anno Rita rimane sempre uguale, se non più sexy e in forma, una bellezza senza tempo, che non teme il passare degli anni.