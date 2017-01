Rita Ora in giro solo in camicia

12:49 - L'avevamo lasciata mezza nuda, seno al vento, mentre comprava un panino da McDonald con un look tutt'altro che da fast food. La ritroviamo per le vie di Los Angeles con una strana coroncina in testa e una camicia di jeans. Sotto intimo apparentemente assente... Rita Ora non smette mai di provocare

In realtà la bella e trasgressiva star della musica inglese, già entrata nell'olimpo del pop, indossa anche un paio di jeans cortissimi quasi in stile slip. Ma la camicia copre tutto e l'impressione è che la bionda 22enne, si sia dimenticata di indossare le mutande. Rita sorride ai fotografi e fa persino qualche smorfia simpatica. L'abitudine di provocare con look sempre decisamente osé e poco consono per l'occasione è un suo vizietto, che i paparazzi e i passanti apprezzano sicuramente.