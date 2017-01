Riecco Nicole Minetti, radiosa e in pelliccia

13:07 - Sorride radiosa in abito da sera con bolerino di pelliccia e spalle scoperte abbracciata all'amico e "fratello" Luca Pedrini. Riecco Nicole Minetti, che tornata momentaneamente in Italia, a Rimini dalla sua famiglia, per festeggiare il compleanno del suo ex assistente storico, riappare su Instagram interrompendo il silenzio social che dura da un po'.

Da Miami infatti, dove l'ex consigliera regionale si è rifugiata dopo la condanna, Nicole non sembra più interessata a dare notizie di sé, né via social, né tanto meno attraverso altri mezzi di comunicazione. Ma nel suo esilio dorato la bella ex igienista di Silvio Berlusconi non se la passa per niente male. Tutt'altro. Il suo buen retiro americano stabile, stando alle indiscrezioni, sarebbe però a New York in uno degli appartamenti di Giuseppe Cipriani, il ricco imprenditore suo amico, che già le aveva dato ospitalità a Ibiza subito dopo la condanna. In Italia per ora torna solo per brevi fughe in famiglia. Meglio starsene lontani il più possibile, l'aria degli States sembra farle bene e presto magari potremo rivederla sui social a sfoggiare curve e sexy e nudità come ai bei tempi.