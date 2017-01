10 agosto 2014 Reunion di vip al Billionaire per il compleanno di Fawaz Gruosi, noto gioielliere di Ginevra E tra gli ospiti anche Claudia Galanti con il compagno Arnaud Mimran. Nessuna crisi di coppia? Tweet google 0 Invia ad un amico

16:44 - Dress code: red and white. Al grande party organizzato al Billionaire di Flavio Briatore a Porto Cervo in Sardegna per i 62 anni di Fawaz Gruosi, patron della maison De Grisogono parata di vip rigorosamente in abito rosso o bianco. E tra gli invitati anche Claudia Galanti al braccio del compagno Arnaud Mimran, a smentire le voci di crisi di coppia.

Tema della festa, "Irresistible Troublemaker" e momento culminante con l'esibizione a sorpresa dell’ospite d’onore, Dita Von Teese, che ha messo in scena uno dei suoi masterpiece di Burlesque. Il famoso gioielliere svizzero festeggia da 15 anni il suo compleanno così, circondato da amici e familiari nel noto locale di Flavio Briatore in Costa Smeralda. Tra gli invitati al Billionaire anche Simona Ventura con il suo compagno Gerò Carraro e suocera al seguito Sandra Alecce-Carraro, Valeria Marini in compagnia di un misterioso giovane amico, Marta Marzotto, con tanto di bandiera italiana e la stylist brasiliana Lise Grendene.E poi naturalmente l'immancabile coppia Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Alla fine Fawaz ha tagliato la torta di compleanno davanti agi ospiti e ha improvvisato qualche passo di danza con Dita Von Teese.