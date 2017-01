Retrospettiva da capogiro, chi è?

10:59 - Segni particolari: bellissima. Ecco l'ultima istantanea di una modella mozzafiato che della sua schiena nuda scrive: “Essere magre non vuol dire essere deboli”. Fisico perfetto, sportiva per passione, pose seducenti da cover e viso d'angelo, la bella cinguetta e accontenta i fan mostrando immagini in bikini. L'avete riconosciuta? Lei è Nina Agdal, che a 22 anni vanta già la cover di Sport Illustrated insieme a Lily Aldridge e Chrissy Teigen.

Dopo i video bollenti di Nina che gioca a pallacanestro in shorts, ora la retrospettiva della sua schiena nuda fa impazzire i followers e si attende una pioggia di like.