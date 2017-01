Raffaella Zardo nuda sul lettino a Milano

11:41 - Meno di un mese fa cinguettava dal Brasile in bikini strepitoso, ora che è tornata a Milano vuole mantenere la tintarella. E così ecco Raffaella Zardo postare l'immagine che la ritrae in topless con microslip durante una seduta sul lettino per abbronzarsi. Le mani a coprirsi il seno, l'ex conduttrice di Sipario mostra il suo corpo scolpito e disteso.

Dopo la vacanza al mare e l'album con le sue foto in spiaggia, la Zardo è tornata a casa. Ha assistito al parto dell'amica Claudia Galanti a Parigi, condividendo le gioie di vedere nascere la terzogenita della showgirl, e poi è rientrata a Milano. Ora, in vista della bella stagione, si concede un po' di relax a corpo nudo per regalare alla sua pelle un colorito “sano”, come cinguetta lei.