Raffaella Fico ha le curve vincenti

10:42 - Per Mario Balotelli c'è aria di crisi, per Raffaella Fico invece è già aria di primavera. La sexy showgirl posa in lingerie per la nuova collezione di Fruscio di cui è testimonial. Trasparenze piccanti, completini in pelle nera e lucida, curve vincenti. La fuoriclasse adesso è lei.

"Risolta" la questione paternità con l'ex compagno e padre della piccola Pia, anche se per ora SuperMario non si è fatto vedere, Raffaella è sempre più proiettata verso i riflettori. Meglio se con pochi abiti addosso. A pochi mesi dall'uscita del calendario per ForMen, la bella showgirl campana si spoglia di nuovo per salutare la primavera. E in lingerie dà il meglio di sé. Quelle curve voluttuose, quelle forme perfette e quel seno prosperoso sono il suo asso nella manica.



Mamma soddisfatta e donna innamorata, almeno stando ad una foto postata pochi giorni fa, che immortala la pancia di un uomo su cui sono tatuate delle labbra e la firma della showgirl: "tattoo #love #indelible #mylove #myname# mylips #instafun #photooftheday #lovely #man". Che l'uomo sia Gianluca Tozzi, suo attuale fidanzato è molto probabile, certo è che Raffa cinguetta d'amore. Il capitolo Balo è praticamente chiuso. E se per Pia ci fosse la garanzia di un futuro in prima classe, la Fico potrebbe anche essere disposta a mettere definitivamente la parola fine a questa storia infinita. SuperMario dal canto suo al momento ha altro di cui occuparsi.