Raffaella Fico e Mario Balotelli, selfie d'amore con... i nuovi partner

10:25 - L'ultimo gol l'ha fatto Raffaella Fico dopo il riconoscimento da parte di Mario Balotelli della piccola Pia. Da allora silenzio in campo. Fino agli scatti social di questi giorni. Della questione sembrano essersi dimenticati tutti. L'ex gieffina posta un selfie d'amore con il suo nuovo boyfriend Gianluca Tozzi. Fanny Neguesha, girlfriend di SuperMario risponde a suon di scatti intimi di lei e lui a letto..."in your eyes i see my future".

Insomma di ritorno di fiamma, come alcuni avevano ipotizzato, tra la Fico e SuperMario non se ne parla nemmeno. E al momento anche un happy end con tanto di plateale incontro tra papà Balo e la piccola Pia sembra improbabile. I due genitori sono particolarmente impegnati nelle loro rispettive vite private e sopratutto nelle loro love story, che, al momento sembrano andare a gonfie vele. Quella tra il figlio di Umberto Tozzi e l'ex gieffina è passata un po' in sordina a dire il vero, tanto che alcuni si sono anche chiesti se i due stessero ancora insieme. E adesso, dal profilo sociale di Raffaella, la risposta: la love story prosegue senza intoppi. A Gianluca Tozzi però non piacciono molti i riflettori e forse proprio per questo i due hanno evitato di mostrarsi molto insieme.



Non si fa problemi invece Fanny Neguesha, che appena può cinguetta su Instagram del suo Balo e posta scatti rubati. Come quelli in cui Mario dorme beato come un bambino o il primo piano del calciatore accanto al quale la sexy modella belga cinguetta così: my sunshine #match #gameover #for #haters #love #keepsmile, in your eyes i see my future". Pare che il riconoscimento della paternità da parte di Balotelli abbia fatto contenti tutti. Forse tra Raffa e Mario, in privato, si è parlato anche di prima o seconda classe per la piccola Pia e adesso tutti sembrano più rilassati e si godono i rispettivi nuovi partner.