Raffaella Carrà, l'ultima di una serie di selfie famosi...

Dopo Sanremo l'hashtag #vogliamoraffaellasutwitter era diventato popolare in poche ore e così, alla fine, Raffaella Carrà ha ceduto. Primo cinguettio? Un selfie, naturalmente. Ultima di una serie di scatti ormai celebri, ma non per questo meno attesa, la Carrà si cimenta in una nuova avventura commentando:"Eccomi qui per voi la prima volta su Twitter, non senza emozione. A presto e #TantiAuguri #selfie".

La conduttrice vanta già 20mila follower: il suo selfie le è valso 1300 retweet ed è stato messo tra i favoriti da quasi 2mila utenti. Pronta per ricominciare come coach a "The Voice" la Carrà ha dato ascolto alle richieste dei suoi fan che la volevano più presente nel web. Per fugare i dubbi sulla sua identità Raffaella ha deciso di inaugurare il profilo con lo scatto "social" per eccellenza mostrando il suo intramontabile caschetto biondo.