Quante vip in abito bianco, chi preferisci?

11:00 - Meglio l'abito bianco o l'abito verde? Più elegante sposarsi col velo o senza? Quest'estate tante vip hanno deciso di sposarsi e l'album delle loro nozze ha incuriosito i tanti fan a caccia di idee e spunti per il proprio sì. Da Cristina De Pin, diventata signora Montolivo, a Elena Santarelli, ora signora Corradi, passando per Kardashian, Keibler, Pellegrinelli, Chiatti e non solo, è una carrellata di spose. Quale preferisci?

Gli stilisti sono impazziti ad accaparrarsi le vip in bianco. Abiti disegnati su misura per la cerimonia in chiesa e per il party, o semplicemente mise da favola per il sì in Comune. Bouquet studiati per mesi e mesi, location da reality e fuochi d'artificio in pompa magna.



Cristina De Pin e Riccardo Montolivo si sono sposati sul lago Maggiore, Elena Santarelli e Bernardo Corradi a Siena, Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer hanno detto sì a Milano, come pure Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, prima della festa a Bergamo.



Oltreoceano festa in spiaggia per Stacy Keibler, ex di George Clooney, in attesa di un figlio dal marito Jared Probe. Kim Kardashian di cerimonia e di feste ne ha fatte più d'una viaggiando per mezza Europa, mentre Ciro Immobile ha festeggiato con la sua Jessica Melena a Bucchianico in Abruzzo.

Sulle colline dell'Umbria si sono sposati laura Chiatti e Marco Bocci in una cerimonia molto rock, grintosa, semplice, ma felicissima con tanto di cicogna in volo.