Prima uscita con bebè per l'attrice Olivia Wilde

11:08 - Prima passeggiata dopo il parto per l'attrice Olivia Wilde prontamente "scortata" dai suoi due uomini, Otis Alexander e Jason Sudeikis. Il piccolino, nato lo scorso 24 aprile, si gode un po' di aria fresca in compagnia dei neogenitori che camminano tenendosi per mano... Innamorati come non mai.

L'attrice coccola Otis, avvolto nella fascia portabebè scura, proteggendolo dagli sguardi indiscreti. L'unica "foto" ufficiale è di lui appena nato ed è stata messa da mamma Olivia in persona. Un cinguettio tenero, che mostra la nuca del piccolino, con lo sguardo vigile e dolce della Wilde appena dietro. L'attrice si è goduta l'esperienza della maternità sfoggiando le forme senza mai nascondersi e ora mostra con la stessa spensieratezza la sua già ritrovata forma fisica.