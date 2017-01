Pippa Middleton, in bikini con Nico in Puglia

13:09 - Vacanza lampo in Puglia per Pippa Middleton. La sorella della duchessa di Cambridge è volata in Italia per partecipare alle nozze dell'amico imprenditore Charles Gilkes che a Monopoli ha detto sì alla sua Anneke von Trotha Taylor. Dopo il matrimonio, Pippa si è concessa qualche bagno di sole a Fasano. Per lei bikini mozzafiato e lato B... ridimensionato.

Alle nozze di Gilkes era presente anche il principe Harry, mentre Pippa si è fatta accompagnare dal fidanzato Nico Jackson. Pare che la coppia sia prossima al matrimonio. Di Certo dopo averli visti belli e innamorati alla festa a Monopoli, Pippa e Nico si sono rilassati al sole sulle spiagge pugliesi. Il settimanale Chi ha immortalato la Middleton in completo relax in bikini blu elettrico.



La sorella di Kate è apparsa in grandissima forma, anche se il suo fondoschiena pare essersi ridimensionato rispetto ai tempi d'oro quando le foto del lato B di Pippa, fasciato dall'abito bianco da damigella alle nozze reali, facevano il giro del mondo. Capelli raccolti e occhiali da sole per la Middleton vacanziera, controllata a vista dal fidanzato.