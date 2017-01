15 marzo 2014 Paris Hilton presenta il suo resort a Manila Porte social aperte per l'inaugurazione del "The Paris Beach Club", il nuovo hotel extra lusso della ricca eredietera Tweet google 0 Invia ad un amico

14:35 - Piscina, led luminosi, camere extra-lusso, parco divertimenti per i bambini e molto altro, ecco il nuovo resort firmato Paris Hilton. La ricca ereditiera ha deciso di seguire gli affari di famiglia senza rinunciare alla sua creatività fatta di tessuti barocchi, luci rosa e insegne luminose. Il "The Paris Beach Club" di Manila apre le porte, anche quelle social, e diventa il sogno proibito dei suoi numerosissimi fan...

Dopo essersi lasciata immortalare per il magazine "V" posando maliziosa tra gli oggetti di lusso che fanno parte della sua quotidianità, dall'auto sportiva rosa shocking e il tavolo di marmo dai fregi antichi, ora Paris rilancia mostrando il suo nuovo progetto, finalmente finito.



"Lavoro sodo e ho molte responsabilità verso la mia musica, i miei prodotti e i miei 45 punti vendita - aveva dichiarato poco tempo fa - Prendo sul serio ogni nuovo progetto e sono molto orgogliosa del mio lavoro". Serio o no, il suo resort non farà fatica a trovare la giusta clientela. In fondo, dopo il suo video hard, chi non vorrebbe passare "1night with Paris"?