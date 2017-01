Paola Perego, sole e amore in Kenya

09:59 - Sole, amore e felicità. Il panorama mozzafiato che ci regala Paola Perego è tra i più rasserenanti dell'estate 2014. Da qualche giorno si è rifugiata a Malindi in Kenya con il suo Lucio Presta e sui social spunta l'album sexy e sensuale delle vacanze. Paola, 48 anni, in bikini è uno schianto: fisico perfetto, curve al posto giusto e per il suo compagno tanti baci e amore.

Gioca nell'acqua dell'Oceano, stesa a pancia in giù in topless, mentre fa le bolle e si lascia fotografare e travolgere dai sentimenti. Bella, raggiante, giocosa la Perego è in Africa con Presta per trascorrere i giorni d'agosto in tutta tranquillità. Si stende al sole come una dea e si fa immortalare per la gioia dei suoi follower. Ma tra le immagini stuzzicanti e seducenti delle sue forme in due pezzi spuntano anche baci appassionati, mani che si stringono e tenerezze di coppia.