Paola Perego, cartoline mozzafiato da Malindi

09:16 - Bella, baciata da sole, intenta a farsi scattare mentre posa come una sirenetta distesa nelle bianche spiagge di Malindi. Paola Perego, classe 1966, non teme la prova costume e sfoggia una forma fisica perfetta. Pancia piattissima e bikini succinti per la conduttrice tv che tra una sessione in palestra, un libro e qualche bacio a Lucio Presta, sembra godersi al meglio questo agosto vacanziero...

Pensierosa scruta l'orizzonte anche se il vero tesoro è proprio lì, accanto a lei. Lucio Presta, suo marito dal 2011, è sempre accanto a lei e non la perde di vista un secondo. E' lui, infatti, il fotografo dei suoi scatti più mozzafiato. Lei, bella e civettuola, posa senza trucco e senza inganno, tra movenze da diva e scatti "nature" che non tolgono nulla alla sua indubbia bellezza.



Quarantotto anni portati fieramente, sorriso smagliante e mai un momento perso... Questo agosto a Malindi è all'insegna del relax e dell'amore e, perché no, anche di qualche sessione in palestra. "Maledetta coscienza" cinguetta la Perego in tenuta sportiva... Fuori il sole non c'è e lei preferisce impegnare la giornata a mantenere la linea. Ma non appena qualche raggio scalda la sabbia, eccola sfoggiare il bikini stesa al sole... Come una vera sirenetta.