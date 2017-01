Paola Iezzi, décolleté bombastico... in lattice

15:15 - “Grande serata” cinguetta mostrando un intero album fotografico della sua notte da dj/special guest in una discoteca di Verona. Abito griffato e appiccicato al corpo, seno in bella vista e, soprattutto, in primo piano in ogni scatto e trucco da diva. Paola Iezzi trasgressiva e irriverente posta sul suo profilo social alcune foto che la ritraggono con un décolleté particolarmente bombastico.

Niente reggiseno, ma un balconcino da capogiro per la cantante che, presa da ogni angolatura, mostra sempre un seno florido e perfettamente rotondo, esaltato dal vestito in lattice.



Quello da dj è un ruolo nel quale Paola si è buttata da qualche mese con grande entusiasmo. Anima musicale della serata, se oltre a far ballare la gente Paola riesce a "dare spettacolo" con abiti eleganti e con un tocco di sensualità, è tutto di guadagnato.